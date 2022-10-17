Havalar soğudu kafeler sokak hayvanlarına ev oldu

Eskişehir’de havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla sokak hayvanları kafelere sığındı.

Hava sıcaklıklarının düşmesini ardından başlayan yağışlar, sokak hayvanlarını zora soktu. Islanmamak ve sıcakta durmak için yer arayan sokak hayvanlarına kapılarını bazı kafeler açtı. Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak’ta bulunan bir kafe, içeri giren köpekleri dışarı çıkarmak yerine yatmaları için yer verdi. Koltuklara uzanan köpekler ısınırken, soğuk havadan da geçicide olsa kurtulmuş oldu. Köpeklerin kafede yatışı müşterileri de memnun etti. Bazı müşteriler ise bu durumu fotoğrafladı. Çevrede bulunan çok sayıda kafenin bir çoğunun kapılarını sokak hayvanlarına açtığı görüldü.