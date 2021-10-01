Havalar soğudu botlar bakıma girdi

Kış soğuğuyla bilinen Eskişehir’deki ayakkabı tamircileri, vatandaşların artmaya başlayan bot tamiri taleplerine yetişemiyor.

Yaz aylarının sona ermesi ve havaların gün geçtikçe soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlıkları çıkarmaya başladı. Kış sezonuna girerken yeni bir bot satın almak istemeyenler, ayakkabı tamircilerinin yolunu tutuyor. Bot tamiri siparişlerine yetişemediklerini belirten ayakkabıcılar, doğru ve düzenli bakımlarla botların yıllarca bir sorun olmaksızın kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

“Kaliteli botlar düzenli bakımlarla yıllarca giyilebiliyor”

Sezon açılışı olduğu için bot giyme döneminin başladığını belirten ayakkabı tamircisi Hasan Saffet Karataş, son zamanlarda gelen bot tamiri siparişlerine yetişmekte zorluk yaşadıklarını aktardı. Bot seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Karataş, “Botların kaliteli deri olması önemli. Tabanlıkları önemli. Özellikle botlarda kaliteli ürün tercih edilmesi gerekiyor. Ayakları terletmemesi lazım, koku yapmaması, mantara sebep olmaması lazım. Şu anda piyasada çok fazla imitasyon bot yer alıyor. Botu alırken özellikle deri almaya dikkat edilmeli. Bir bota bin TL para verirseniz, yıllık düzenli bakımlarla o botu en az 6 yıl giyebilirsiniz. Kış bittiğinde bakımını yaptırsınlar, yaz sonunda raftan sıfır gibi ayakkabı alırlar” dedi.

Botlar, yapılan tamirlerle daha konforlu hale geliyor

Bot tamirinde yapılan işlemler hakkında konuşan ayakkabı tamircisi Hasan Saffet Karataş, “Botların topuk lastiklerini tamir ediyoruz, kışın kaygan zeminlere karşı kaydırmaz malzemeler yapıyoruz. İç tabanlıklar çok önemli. Termal tabanlık kışın tercih ediliyor. Hareket halindeyken termal tabanlar ayakları daha da ısıtıyor, konforlu oluyor. Ayakkabının hava alması da önemli çünkü hava almayan ayakkabı, koku ve diğer sorunlara yol açabilir. Kalitesiz tabanlıklar da ayakkabının hava almasını önlüyor, bu yüzden üç ayda bir iyi bir tabanlık satın alarak daha rahat bir giyim sağlanabilir” diye belirtti.

Botların kışın çok kapalı kalmasından dolayı koku yapabileceğini kaydeden ayakkabı tamircisi Karataş, dezenfektan parfümler kullanılmasını önerdi. Bu parfümler sayesinde hem kokunun hem de bakteri oluşumunun engellendiğini ifade eden Karataş, “ayağı rahatlatan bu ürünleri de yaz kış tavsiye ediyoruz” dedi.

Tamir ücretlerine de değinen ayakkabı tamircisi, nubuk, deri, yağlı deri, süet, farklı renklerde ve malzemelerde onlarca çeşidi bulunan botların bu unsurlara göre bakımlarının ve ücretlerinin de değiştiğini dile getirdi.