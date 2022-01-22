‘Hava Soğuk Tepebaşı Sıcak’ sloganıyla ihtiyaçlar karşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle, evinden çıkmakta güçlük çeken 65 yaş üzeri veya engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle evinden çıkmakta güçlük çeken 65 yaş üzeri ve/veya engelli vatandaşlar, acil durum ihtiyaçları için Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşabiliyor. Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşlara, Tepebaşı Belediyesi personeli istediklerini ulaştıracak.

Tepebaşı yalnız bırakmıyor

Vatandaşlar, “Hava soğuk, Tepebaşı sıcak” sloganı ile verilecek hizmet kapsamında, Mavi Masa’yı arayarak acil ihtiyaçlarının alınması için destek talep edebiliyor. Belediye yetkilileri de Tepebaşı Belediyesi’nin tüm personel ve imkânları ile vatandaşların yanında olduğunu belirterek, mevsim koşulları kapsamında hizmetin devam edeceğini ifade ediyor.