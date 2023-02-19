Hava sıcaklığı 3 derece daha artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında artacağını bildirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği belirtildi. Alınan bilgiye göre, hava sıcaklığında bir değişiklik olmadan mevsim normallerinin 1 ila 3 derece arasında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından güncel bir uyarı yapılmayan Eskişehir’in merkez ilçelerinde, hava sıcaklığının 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.