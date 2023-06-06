Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayımladığı hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklığın ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir’inde içinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece yükselmesi beklenen raporda, herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Yayımlanan rapora göre bugün Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Mihalgazi, en düşük ise 20 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yayımladığı raporda rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.