Hava serinleyince hafta sonu gondollar boş kaldı

Eskişehir’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Porsuk Çayı’nda düzenlenen gondol seferleri, hafta sonu olmasına rağmen havaların serinlemesiyle boş kaldı.

Kent sakinlerinin yanı sıra yabancı misafirlerin de ilgisini çeken gondol turları, yaz sezonu boyunca binlerce turiste hizmet vermişti. Yaz sezonunun bitmesi ve kentte hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı gondol seferleri de beklenen hafta sonu kalabalığından yoksun kaldı. Sezon boyunca neredeyse iskeleye yanaşmaya vakit bulamayan gondollar, bu seferde iskeleden kalkamadı. Gondol seferlerine olan ilginin, önümüzdeki günlerde havalarda yaşanacak ısınmayla birlikte bir nebze olsun artması bekleniyor.