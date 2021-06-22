Hava kargo için en uygun yer Eskişehir

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir sahip olduğu çok sayıda benzersiz avantaj ile Türkiye’nin hava kargo merkezi olma kapasitesine sahip. Bu fırsatı iyi değerlendirebilirsek, Eskişehir ekonomisine güç katacak yeni bir sektörü şehrimize kazandırabiliriz. Bu fırsatı kaçırmayalım” şeklinde konuştu.

Küreselleşen serbest piyasa ekonomisinde hava lojistiği ve taşımacılığı her geçen gün daha önemli ve stratejik bir hale gelmektedir. Maliyeti kara, demir ve deniz yollarına göre daha yüksek olmasına rağmen hız ve güvenlik konusunda büyük avantajlarının olması başta stratejik üretim yapan işletmeler olmak üzere pek çok işletmenin hava taşımacılığına duyduğu gereksinimi çok hızlı arttırmaktadır. Özellikle son yaşanan pandemiyle birlikte hava kargo taşımacılığının önemi daha fazla öne çıktı.

Hava Kargo Eskişehir’e çok şey katacak

Eskişehir’in ülkemizin en köklü ve gelişmiş havacılık sanayisine sahip olduğunu, uluslararası standartlara uygun havaalanının olmasının yanı sıra çok sayıda benzersiz avantajı bünyesinde barındırdığını belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Gerek dünya ile rekabet ve ihracat hedeflerinin yükseltilmesi gerek ise Eskişehir’in ülke sanayi içindeki yeri ve önemini başka bir boyuta taşıyabilmesi adına şehrimizin Hava Lojistik Üssü ile ilgili önemli bir altyapı ve potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek Eskişehir ekonomisine çok önemli bir güç çarpanını kazandırmış olacağız. Atıl duran hava alanımızı bu şekilde kullandığımız takdirde hem şehir ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir kaynak girişi sağlamış olacağız. Bu konuya kentimizin tüm bürokrasi yönetiminin ve iş dünyası olarak bizlerin, el birliği içinde eğilmesiyle kısa zamanda önemli yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. Eskişehir’i, Türkiye’nin hava kargo merkezi yaptığımız takdirde mevcut havacılık sanayimize yeni yatırım ve iş fırsatları doğacağı gibi, lojistik sektörünün ortaya çıkaracağı yeni iş fırsatları yeni yatırımların ilimize gelmesine de imkân tanıyacaktır” şeklinde konuştu.

Eskişehir birçok açıdan çok uygun

Eskişehir’in, Türkiye’nin “Hava Kargo” merkezi olması bakımından öne çıkan özelliklerini sıralayan Başkan Küpeli, açıklamasının son kısmında, “Bu özelliklerimize ek olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı yakınana Serbest Bölge yapılması durumunda, Hasanbey Lojistik merkezi ile Eskişehir OSB, Serbest Bölge ve Hasan Polatkan Havalimanı’nın arasında demiryolu entegrasyonu sağlanmasıyla, dünyanın dört bir tarafından hava kargo yoluyla Eskişehir’e gelecek ürünler gerek serbest bölgeye geçirilebilir yada gitmesi gereken illere demiryolu yada karayoluyla çok kısa bir sürede ulaştırılabilir. Bu yatırımın Eskişehir’de istenen niteliklerde birbirine entegre bir yapıda kurulması sağlanırsa hem istihdam bakımından hem de yeni yatırımlar ve iş hacmi bakımından şehrimiz ekonomisine çok güçlü bir sektörü kazandırmış olacağız” dedi.