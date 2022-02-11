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Hava ambulansı personellerine Eskişehir’de eğitim verildi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Eğitim Birimi tarafından farklı illerden gelen 36 hava ambulansı sağlık personeline Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) kursu verildi.

ESKİŞEHİR 11.02.2022, 16:19
Hava ambulansı personellerine Eskişehir’de eğitim verildi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Eğitim Birimi tarafından farklı illerden gelen 36 hava ambulansı sağlık personeline Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) kursu verildi.

Türkiye’de 17 bölge ve 12 aktif ekibin profesyonel eğitimleri için Sağlık Bakanlığı’nın talimatı ile Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve ekibi görevlendirildi. 01 - 11 Şubat tarihleri arasında toplam 2 hafta süren Travma İleri Yaşam Desteği (TİLYAD) kursu, Eskişehir İAS Eğitim Birimi tarafından verildi. Eskişehir İAS eğitim salonlarında 2 farklı oturum olarak planlanan eğitime; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Van, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, Malatya, Çanakkale, Sivas, Adana ve Kayseri illerinden 22 doktor ve 14 Hava Operasyon Sağlık Personeli olmak üzere toplam 36 personel katıldı.

Altı farklı başlıkta toplamda 64 saatlik eğitim verildi

Eğitimlerde, olay yeri yönetimi, olay yeri güvenliği, travmalı olgularda acil müdahale, travmalı olguların stabilizasyonu, travmatik arrest algoritması, nakil ve hava ambulansları ile koordinasyon konuları anlatılarak uygulamalı olarak her bir kursiyerin birebir uygulama yapması sağlandı. 12 saat teorik ve 52 saat pratik eğitim olmak üzere toplamda 64 saat eğitim yapıldı.

“Ocak ayında bin 202 kişiye ilk yardım eğitimi verildi”

Eğitim sonrası Türk Hava Kurumu (THK) Gökçen Havacılık Genel Müdürü Emekli Albay Hakan Ekmekçi, Eskişehir İAS Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala’ya ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ziyaretinde bulundu. Ekmekçi, hava ambulans ekiplerinin profesyonel eğitimlerinde görev alan Eskişehir İAS Eğitim Birimi’nin özverili ve özel eğitimi sebebiyle hava ambulans operasyon personellerinin tüm eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Başhekim Dr. Pala ise, “Eskişehir İAS olarak kendi bünyemizde çalışan personellerimizin ve Eskişehir halkının İlk Yardım eğitimlerini önemsiyor ve 2022 yılı Ocak ayında 5 farklı eğitim salonunda bin 202 kişiye, 251 saat teorik, 142 saat uygulamalı, 112 saat ilk yardım eğitimi vererek Eskişehir’in sağlıkta eğitim merkezi olarak görev yapıyoruz. Hava ambulans ekiplerimiz ve ileriki günlerde diğer illerden personellere vereceğimiz eğitimler ile Eğitim Merkezi olarak Türkiye’ye hizmet edeceğiz” diye konuştu.

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