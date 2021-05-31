Hava açılan ateşin sesini takip eden ekipler 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi

Eskişehir’de polis ekiplerinin silah sesi duyması üzerine yapmış olduğu araştırma neticesinde 5 şahıs tespit edildi ve 3 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 75. Yıl mahallesi Teksan Sanayi Sitesi’nde devriye görevindeki polis ekipleri çevrede silah sesi duydu. Daha sonra yapılan araştırmada sesin bir işyerinden geldiği tespit edildi. İşyeri içerisinde yapılan incelemede; 5 şahsın sosyal mesafeyi ihlal ederek alkol aldıkları belirlendi. İşyeri giriş kısmında 9 milimetre 18 tane boş kovan ve 49 adet kurusıkı mermi ekipler tarafından bulundu ve geçici olarak muhafaza altına alındı. İş yeri içerisinde bulunan Ö.T. isimli şahıstan ise 1’i kurusıkı 2 adet tabanca ile birlikte 36’sı kurusıkı olan toplam 85 adet mermi bulundu.

Sosyal mesafe ihlali yapan 5 şahsa idari işlem yapılırken, işyeri sahibi olan Ö. T. isimli şahıs ekipler tarafından gerekli adli işlem için Polis Merkezine götürüldü.