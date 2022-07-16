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Hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

Hatırlatma dozu aşılarını yaptırmak isteyen Eskişehirliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruk oluşturdu.

ESKİŞEHİR 16.07.2022, 12:50
Hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

Hatırlatma dozu aşılarını yaptırmak isteyen Eskişehirliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruk oluşturdu.

Ülke genelinde artan koronavirüs vakalarıyla birlikte hatırlatma dozu aşılama çalışmaları başladı. Vaka sayılarındaki artıştan dolayı tedirginlik yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilerek aşı yaptırmak için soluğu hastanelerde aldı. Eskişehir’de hatırlatma dozu için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne giden vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

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