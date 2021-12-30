Hastalıktan ari işletme belgelendirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Alpu’da gerekli koşulları sağlayarak çalışmalarını tamamlayan hayvancılık işletmesini ziyaret ederek işletmeye "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi ve Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası” belgesini verdi.

İl Müdürü Gümüş’e Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar, Alpu İlçe Müdürü Cemal Sönmezbaş ve Ari işletme çalışmalarında görevli Veteriner Hekimler de eşlik etti. İl Müdürü Gümüş, sertifika almaya hak kazanan hayvancılık işletmesi adına sorumlu Cemil Ketme’ye belgelerini teslim ederek teşekkürlerini iletti.

Hasatlıktan Ari Sertifikasına sahip 2 bin 358 baş hayvan mevcudu ile Eskişehir’de en büyük hayvancılık işletmesi, Türkiye’de on yedinci sırada bulunan işletme ziyaretinde Gümüş; sürdürülen Ari işletme çalışmaları ile hayvan sağlığının yanı sıra kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile Türkiye’nin süt sektörünün, süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin amaçlandığını; çok üretmek kadar, üretimin kalitesinin de önem arz ettiğini, bu kapsamda üretim yapan işletmelerin desteklenmesi için çalışmalara aralıksız devam edildiğini dile getirdi.

Bu kapsamda 2021 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Eskişehir’de yürütülen çalışmalar ile sertifikalandırılan 5 bin 335 adet hayvanın bulunduğu mevcut 7 adet hastalıktan ari işletmeye 1 milyon 815 bin 300 TL ve 1 adet AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmeye 235 bin 800 TL olmak üzere toplamda 2 milyon 51 bin 100 TL’lik destekleme ödemesi yapıldı" dedi.