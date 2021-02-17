Hasarlı lastiklerde tamir güvenliği

Araç lastiklerinin tamiri, hasarın büyüklüğüne göre değişirken, işinin ehli bir usta elinden çıkan bu lastikler güvenlik yolculuk imkânı sağlayabiliyor.

Lastiklerde oluşan hasarların tamir edilme şansı var. Fakat bu tamiri işinin ehli kişilerin yapması gerekiyor. Amatör tamircilerin yaptığı tamiratlar yolculuk esnasında sıkıntılara sebep olabiliyor. Eskişehir’de uzun yıllardı lastik ustası olan Sami Yusuf, lastiklerde oluşabilecek küçük hasarların tamirinde güvenlik problemi olmadığını, büyük hasarlar için ise tamiratı önermediğini belirtti. Ayrıca lastik tamircisi Sami Yusuf, “Lastiklerde bulunan küçük hasarlar soğuk yamayla tamir edilebilir. Soğuk yamanın hammaddesiyle lastiğin hammaddesi aynı. İkisi de kauçuktan yapılıyor. İş bilen kişiler tarafından lastik zımparalanıp özel yapışkanlar kullanılarak yama yapıştırıldığı takdirde lastikle yama birleşiyor. Maddeleri aynı olduğu için tam bir birleşme gerçekleşiyor. Yani küçük hasarlarda yama gibi tamir yöntemleri sağlıklı bir etki bırakıyor. Güvenlik anlamında sorun yaşatmıyor. Yırtılma veya kesik gibi büyük hasarlarda ise tamirat çok sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü büyümeler oluyor. Çukura girme, darbe girme durumlarında yırtık büyüyebilir ve ani patlamalara sebep olabilir” ifadelerini kullandı.