Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.
Hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 22 şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 66 şüpheliden 22’si tutuklandı.
ESKİŞEHİR 31.01.2023, 16:58
Eskişehir’de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 66 şüpheliden 22’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, içlerinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları bulunan 66 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.