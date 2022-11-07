Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir kişi cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçisi ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Yapılan kimlik sorgusu sonucu F.B. isimli şüphelinin, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliye, cezaevine teslim edilmek üzere işlem başlatıldığı öğrenildi.