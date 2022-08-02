Hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı

Eskişehir’de farklı suçlardan hapis cezası ile aranan 9 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, ‘Tehdit’ suçundan 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan S.O., ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K., ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan K.B., ‘Hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.C., ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ü., ‘Yağma’ suçundan 3 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası bulunan M.K. ve ‘Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma’ suçundan 9 ay hapis cezası bulunan H.A., yakalandı. Firari şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.