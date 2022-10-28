Hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 17 yıl ve 10 yıl hapis cezaları bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Yok Etme’ suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan G.Ç. ile ‘Kasten Yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezası olan S.K. yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.