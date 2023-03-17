Han’da nohut üretimi yüzde 600 artacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi” çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 180 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Han ilçesinden 11 çiftçiye bin 800 kilogram tohum desteği sağlandı. Sağlanan bu destekle tarımsal üretim zincirine 11 yeni çiftçi dahil edilerek Han’da nohut üretim alanları yüzde 600 arttırılacak.

İlkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” Projesi çerçevesinde 2023 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce uygulanan İl Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri istikametinde hazırlanıp Bakanlığa sunulması sonucunda, yapılan değerlendirmede Eskişehir’de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı.

5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı Azkan çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılacaktır

Bu çerçevede yer alan projelerden olan Eskişehir’de “Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi” ile Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 451 çiftçiye 58 bin 800 kilogram nohut tohumu desteği verilecek. Yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50’si çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon TL. bütçe ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan 5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı Azkan çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılacaktır. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" Projesi ile 2021 yılında Alpu, 2022 yılında Mahmudiye İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra çiftçiler tarafından benimsenen ve yoğun talep gören; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen; kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir ilinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek.

Törene, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Han Kaymakamı Murat Ak, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hazan Öz, Han İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, projede görevli il ve ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.