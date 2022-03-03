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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur."
Han ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Eskişehir’in Han ilçesinde kar yağışı sebebi ile okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 09:59
Eskişehir’in Han ilçesinde kar yağışı sebebi ile okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Eskişehir ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Han ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, cadde ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Han İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.