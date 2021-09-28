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Hamsinin fiyatı düşmeye devam ediyor

Eskişehir’de, geçtiğimiz günlerde 40 TL’ye satılan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı 25 TL’ye kadar düştü. Balıkçılar ise, fiyat düşüşünün devam edeceğini söylüyor.

ESKİŞEHİR 28.09.2021, 12:46
Hamsinin fiyatı düşmeye devam ediyor

Eskişehir’de, geçtiğimiz günlerde 40 TL’ye satılan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı 25 TL’ye kadar düştü. Balıkçılar ise, fiyat düşüşünün devam edeceğini söylüyor.

Balık sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden Karadeniz hamsisi, kilogram fiyatı ile de vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması sonrası balık tezgâhlarında 40 TL’ye yer almaya başlayan Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatı bu hafta Eskişehir balıkçılar çarşısında 25 TL’ye kadar düştü. Havalar soğudukça bütün balık çeşitlerinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Eskişehir’de 11 senedir balık tezgâhtarlığı yapan Muhammet Türkmen, balık fiyatlarının düşmesinden memnun olduğunu dile getirdi. Havaların soğudukça balık fiyatlarının düşeceğini söyleyen Türkmen, “Hamsinin kilogramı düşmeye devam ediyor. Hamsiyi 40 liradan satmaya başlamıştık. Dün 30 liraya satarken, bugün 25 liraya satıyoruz. Hava soğudukça balık fiyatları düşmeye devam eder. Balık fiyatlarının düşmesi bizimde işimize yarıyor. Hem halkımız ucuza yiyor hem de biz daha fazla balık satıyoruz” diye konuştu.

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