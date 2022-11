Hamsi tezgâhları şenlendirmeye başladı

Eskişehir’de balık tezgâhlarında azalan palamut, yerini yavaş yavaş hamsiye bırakırken bollaşan hamsiye vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

Karadeniz’de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgâhlarında hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Bugünlerde kilosu 80 TL’ye satılan hamsi fiyatının önümüzdeki günlerde 40 TL’ye kadar düşmesi bekleniyor. Uzun süredir tezgâhlarda hamsiyi bekleyen vatandaşların ilgisi yoğun olurken, bereketli geçen av sezonu hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.

“Çinakopun kilosu 70 TL”

Et, tavuk gibi yiyeceklere göre balık daha uygun olduğu için vatandaşın tercih ettiğini dile getiren Muharrem Şahin, “Şu an balık tezgâhlarında palamut yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Tanesini 50 TL’ye satıyoruz. Bunun yanı sıra hamsi bollaşmaya başladı. Kilosu şu an 80 TL. Önümüzdeki günlerde 40 TL’ye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca çinakop bolluğu var. Kilosu 70 ila 80 TL arasında değişiyor. Havaların soğumasıyla tezgâhlarda ballık bollaşacağı için fiyatlarda düşüş olur. Et, tavuk gibi proteinlere nazaran balık daha uygun olduğu için vatandaş balık yemeği tercih ediyor” diye konuştu.