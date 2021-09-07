Hamid Yüzügüllü çalışmaları yerinde inceledi

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçede devam eden çalışma alanlarını inceledi.

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde belediye çalışmaları devam ediyor. Sivrihisar’da, gelen misafirlerin daha rahat ve güzel ortamda ilçeyi görmeleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha yaşanılabilir ferah ortamlara kavuşması adına çalışmalara hız verildi. Sivrihisar’ın dört bir yanında çalışmalar devam ederken, üst yapı çalışmalarının yanı sıra, Sivrihisar Kültür ve Sanat Meydanı’nda da sona yaklaşıldı. Yapılan restorasyon çalışmaları ile meydan çalışmalarında kültür ve sanat iç içe olacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.