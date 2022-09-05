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Hamamyolu’ndaki bu alanlar bakım bekliyor
Eskişehir Odunpazarı ilçesi Hamamyolu caddesinde yer alan ve uzun süredir kendi haline bırakıldığı için uzamış ve dağınık halde bulunan yeşil alanlar bakım bekliyor.
ESKİŞEHİR 05.09.2022, 11:20
Eskişehir Odunpazarı ilçesi Hamamyolu caddesinde yer alan ve uzun süredir kendi haline bırakıldığı için uzamış ve dağınık halde bulunan yeşil alanlar bakım bekliyor.
Halkın yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu’nda bulunan oturma alanlarının çevresinde renkli ve güzel görünümün hedeflendiği peyzaj çalışmaları uzun süredir yapılmıyor. Bu noktalarda bakımsızlıktan bir hayli uzayan çimler, çevrede kötü görüntüye yol açıyor. Gitgide uzayan çimler adeta çayır görüntüsü veriyor. Çimlerin arasında büyüyen zararlı otların boyu da neredeyse çitlerin uzunluğuna yetişmiş durumda. Yaz aylarında bir hayli uzayan ve kendi haline bırakılmış çimler biçilmeli bekliyor.
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|4
|10
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|4
|10
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|9
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|7
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|1
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|0
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