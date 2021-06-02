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Hamamyolu’da banklara çekilen şeritler kalktı

Eskişehir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında aylar önce Hamamyolu bölgesindeki oturma yerlerine çekilen şeritler kaldırıldı.

ESKİŞEHİR 02.06.2021, 15:50
Hamamyolu’da banklara çekilen şeritler kalktı

Eskişehir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında aylar önce Hamamyolu bölgesindeki oturma yerlerine çekilen şeritler kaldırıldı.

Kapalı alanların yanı sıra açık yerlerdeki oturma alanlarına da sosyal mesafe kuralı sebebiyle şeritler çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme takviminde birçok işletmenin açılmasının yanı sıra Hamamyolu’ndaki banklardaki şeritlerde kaldırıldı. Şeritler varken bile vatandaşların sık sık yasağı delip oturduğu banklar birçok habere konu olmuştu. Artık şeritler yokken vatandaşların gönül rahatlığıyla banklara oturması dikkatlerden kaçmadı.
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