banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Hamamyolu otoparka dönüştü

Eskişehir’in merkezi bölgelerinde kapanmayı fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarını yaya yollarına park etti.

ESKİŞEHİR 30.04.2021, 12:05
2
Hamamyolu otoparka dönüştü

Eskişehir’in merkezi bölgelerinde kapanmayı fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarını yaya yollarına park etti.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmayla birlikte 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 19.00 itibariyle başladı. Eskişehir’de ise bu durumu fırsata çeviren vatandaşlar araçlarını trafiğe kapalı alanlara bıraktı. Normal zamanda araç giriş çıkışına kapalı olan Hamamyolu caddesinin adeta otoparka döndüğü görüldü. Kısıtlamayı fırsata çeviren vatandaşlar kent merkezindeki park yeri problemini, evlerinin önüne araçlarını park ederek aşmaya çalışıyorlar.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?