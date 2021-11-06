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Hamamyolu esnafının pis koku çilesi

Eskişehir Hamamyolu sakinleri, yıllardır hem işlerini hem de sağlıklarını olumsuz etkileyen pis koku sorununun çözülmesini istiyor.

ESKİŞEHİR 06.11.2021, 11:00
Hamamyolu esnafının pis koku çilesi

Eskişehir Hamamyolu sakinleri, yıllardır hem işlerini hem de sağlıklarını olumsuz etkileyen pis koku sorununun çözülmesini istiyor.

Eskişehir’in en işlek caddelerinden Hamamyolu, kent içinde özellikle yaz aylarında en yoğun insan hareketinin yaşandığı bir yer olarak biliniyor. Bu bölgeden gün içerisinde yüzlerce vatandaş gelip geçiyor, alışveriş yapıyor, geziyor. Hamamyolu’nda bulunan Banka Caddesi esnafı ise yıllardır rögarlardan gelen ağır lağım kokusundan şikâyetçi. İlgili tüm belediye ve kurumlara aktarmalarına rağmen, sorunun çözülmesi için bir adım atılmadığından yakınan esnaflar, belediye başkanlarının yalnızca oy istemek için gelerek kendilerini dinlediğini, vaat etmelerine rağmen koku probleminin yine de çözülmediğini söyleyerek tepki gösterdi. Kendi çözümünü kendisi arayan esnaf rögar kapaklarını karton ve çuvalla kapatsa da, devam eden koku vatandaşları da bezdirdi. Her gün aynı yolu kullanan bir vatandaş kokunun yıllardır kendilerini oldukça rahatsız ettiğini belirtti.

“Oy için geldiklerinde ‘yapacağız’ diyorlar, oy aldıktan sonra hiçbir işlem yapmıyorlar”

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mehmet Emin Suer, giderlerin küçük olması ve ileride yer alan balıkçı pazarından kaynaklanan kokudan dolayı rahatsız olduklarını belirtti. 2010 yılından beri birçok kuruma şikâyet ettiklerini anlatan Suer, “CİMER’e, iki ay önce gelen kaymakama, oy için gelen Büyükşehir Belediyesi’ne şikâyet ettik, hiçbir çözüm bulunmadı. Kaymakam ve yazı işleri müdürü geldi, ilgilendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ESKİ) yazı gönderdik. O da esnaftan dolayı deyip savuşturdu. Biz bu kokudan çok şikâyetçiyiz, müşterilerimiz de şikâyetçi. Hatta bütün esnaflarımız da çok şikâyetçi, buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı da buraya oy zamanı geliyor, biz kendisine söylüyoruz. ‘Tamam, yapacağım’ diyor, oy aldıktan sonra hiçbir işlem yapmıyorlar. Bir daha buraya ne Odunpazarı Belediyesi ne de Büyükşehir Belediyesi, hiçbiri gelmiyor artık” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Biz yetkili mercilere, her yere başvurduk, ama cevap alamadık”

Yıllardır aynı caddede dükkânı bulunan bir başka esnaf Dinçer Özkan ise, 10 seneden uzun süredir bu kokunun var olduğunu söyledi. Esnafı da, müşterileri de etkileyen kokunun; hem sağlıklarını, hem de işlerini bozduğunu aktaran Özkan, “Burada kapımın önünde bir müşteri benden çorap alacak, kızı çekiyor, bağırıyor, ‘Anne deli misin? Bu kokuda durulur mu burada’ diyor. Birebir şahit olduğum bir şey. Her geçen, günde üç kere ‘Siz bu kokuyla ne yapıyorsunuz?’ diyor. Müşteriler de bize soruyor. Diyorum ki ‘185’i arıyorum’. Biz yetkili mercilere, her yere başvurduk, ama cevap alamadık. Kaymakam da başvurdu, sonra ESKİ’den gelen yazıda, esnafın buraya kendi lağımını bağladığını rapor tutmuş olduklarını gördük. Birkaç meclis üyesi konuyu Odunpazarı’na taşıdılar. Kazım Kurt da geldi, görüşme yaptılar, netice yok” dedi.

“Hamamyolu’na harcanan milyonlar var, burası bozuk”

Yaşadıkları sorundan dolayı birçok kez ESKİ’yi aradıklarını, ancak halen bir çözümün bulunamamasından dolayı şaşkın olduğunu dile getiren esnaf, “Ben anlayamadım gitti bu işi. Bu nasıl çözülmez? Hamamyolu’na harcanan milyonlar var, burası bozuk. Balıkçılardan geliyor diyorlar. O zaman burası 50-100 metre açılıp, yeniden döşenecek. Ben 100 TL’lik su alıyorum, içine 50 TL’lik su konuyor. Bu bizi mahvetti. Biz bir ara her gün 185’i arıyorduk, ESKİ’nin dediği, ‘Kokuya bir şey yapamıyoruz’. Nasıl yapamadıklarını sorarak, ‘ESKİ’nin genel müdürü veya Yılmaz Hoca sizi arasa, gel benim evimin önü kokuyor’ dese, aynı şeyi onlara söyleyip söyleyemeyeceklerini sordum. Öyle kapandı. Ondan sonra da aramıyorum. Bütün herkes rahatsız burada, niye çözüm bulunmuyor bilmiyorum artık” sözleriyle tepki gösterdi.

“Bir çözüm bulunmadı, aynı koku seneklerdir devam ediyor”

Söz konusu caddeyi her gün kullandığını belirten Hatice Ekici isimli vatandaş da, “Sürekli bu yolu kullanıyoruz, çok koku var, şikâyetçiyiz. Lağım kokusu, senelerdir böyle. Sürekli gelip gidiyoruz, aynı koku. Bir çözüm bulunmadı, aynı koku devam ediyor” diye konuştu.

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