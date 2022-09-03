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Haluk Özden’in eşi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı Eskişehir muhabirliğini uzun yıllar sürdüren merhum Haluk Özden’in eşi Seher Özden son yolculuğuna uğurlandı.
ESKİŞEHİR 03.09.2022, 14:34
İhlas Haber Ajansı Eskişehir muhabirliğini uzun yıllar sürdüren merhum Haluk Özden’in eşi Seher Özden son yolculuğuna uğurlandı.
Eskişehir’de uzun yıllar İhlas Haber Ajansı muhabirliğini yürüten ve 2013 yılında hayatını kaybeden Haluk Özden’in eşi Seher Özden, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Özden’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda basın mensubu ve yakınları katıldı.
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