Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi’nden Flamenko konseri

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Flamenko Konseri" Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Konserde, orijinal ve Türkçe sözlü Flamenko şarkıları ve Flamenko dansı yeniden yorumlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Orkestra şefliğinde Oğulcay Böge (Gitar), Emre Üçkaya (Gitar), Burak Çavdar (Yan Flüt), Ersin Dumlu (Cajon) yer alırken Serpil Ayvaz Ayar ve Elif Sarsılmaz eserleri seslendirdi, Ceyda Güven ise Flamenko dans figürlerini konserde sahneledi.

Düzenlenen Flamenko konserine Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan İslatince ve çok sayıda müziksever katılım gösterdi.