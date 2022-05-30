Halka açık, ücretsiz A’dan Z’ye gebelik eğitimi

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından halka açık, ücretsiz düzenlenen gebelik eğitimi Taşbaşı Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

Eğitime Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan ve Özel Ümit Tıp Merkezi Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur katıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, gebelik öncesi rutin kontrollerin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Gebelik öncesi Folik Asit kullanımına başlanması, sigara- alkol tüketiminin bırakılması gerekir. Anne adayı psikolojik olarak da kendini sürece hazırlamalıdır, beslenmesini düzenlemeli, mümkün oldukça fazla kilolarını vermelidir” dedi.

Sağlıklı bir kadının 1 yıl içinde gebe kalma ihtimalinin yüzde 85 olduğunu aktaran Dr. Arslan, hamilelik süresince en fazla 9-12 kilo alınmasını önerdi. Hamilelerin günde eskisine oranla 300-350 kalori arasında ek gıda tüketmesinin yeterli olduğunu aktaran Dr. Arslan, beslenmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kalsiyum, demir, a, b1,b2, c vitamini alınmalı, alkol ve sigara tüketimi bırakılmalıdır. Kabuklu deniz canlıları, dip balıkları, sakatat türevleri, iyi pişmemiş et ürünleri aşırı yağlı gıdalar ve paketli ürünler tüketilmemelidir. Çay ve kahve tüketimi günde en fazla 2 fincan olarak azaltılmalıdır."

Annenin sütü yeterli mi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz, bebek doğar doğmaz hastanede ilk aşısı Hepatit B’nin ilk dozunun yapıldığını, K vitamini verildiğini ve göz bakımının yapıldığını ifade ederek, “Bebekler yenidoğan ünitesine alınarak annenin C/S veya normal doğum süreci tamamlanana kadar doğumdan sonra görülebilecek ek problemler açısından yakın takipleri ve gözlemi yapılır” diye konuştu.

Dr. Korkmaz, anne sütünün yeterli olduğunun nasıl anlaşılacağını ise şöyle açıkladı:

“Bebek emerken yutkunur, bebek kilo alır ya da kilosunu korur, bebeklerin ilk 10 günde kilosunun yüzde 5 veya 10’unu kaybetmesi fizyolojiktir. Bebeğin 15’inci gününde doğum kilosunu yakalaması beklenir. İyi beslenen bebek, günde 3-5 kez idrar yapar, kakasını yapar, bebek emdikten sonra anne memelerinin boşaldığını hisseder.”

Hamilelik pilatesi

Hamilelik Pilatesi hakkında bilgilendiren Özel Ümit Tıp Merkezi Pilates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, doğru nefes teknikleri hakkında uygulamalı olarak bilgi verdi. Doktor onayı ile 12’nci haftadan sonra hamilelik pilatesi yapılabileceğini ifade eden Uğur, “Anne adaylarının bilinçlenmesi, rahat bir doğum süreci geçirme talepleri üstelik fit görünmek için gösterdikleri çabaların artması hamilelik pilatesine ilginin artmasını sağladı. Eğer normal bir doğum süreci gözüküyorsa gebelik pilatesi kolay ıkınarak kolay bir doğum yapmanızı sağlayacaktır. İdrar kaçırma sorunu ortadan kalkacak ve uykusuzluk gibi bir durum kalmayarak uyku düzeniniz oluşacaktır. Doğum sonrasında karın kaslarının daha kolay toparlanması yine pilates egzersizleri ile mümkündür.” dedi.

Uğur, hamile pilatesinin yararlarını şöyle özetledi:

“Karın kaslarını geliştirir, pelvik taban kaslarını geliştirir, nefes kontrolü sağlar, kas ve iskelet yapısı dengesizliklerini azaltır, kan dolaşımını arttırır; kilo kontrolü sağlanır.”