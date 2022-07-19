Halk yıllar önceki yolları arar oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Yunusemre Mahallesi’nde büyük bir bölümünü tamamladığı kanalizasyon çalışması yolları bozarken, mahalleli yaklaşık 1 yıldır asfaltın tekrar atılacağı günü bekliyor.

Geçtiğimiz yıl Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde yürütülen kanalizasyon çalışmasının uzaması ve açık kalan çukurlar tehlike oluştururken, bu durum halkı rahatsız ediyordu. Konunun gündeme gelmesinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmaları tamamlamış, çukurları toprakla kapatmıştı. Toprak ve çakılla kapatılan yollara yeniden asfalt atılması beklenirken, çalışmalarının üzerinden 1 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen asfalt çalışması yapılmadı. Bozuk yolları kullanan mahalleli, araçlarıyla geçmek şöyle dursun yürürken bile zorlandığı görüldü. Yağan yağmurlarla birlikte yollar iyice bozulurken, mahalleli adeta yıllar önceki yollarını mumla arıyor.