Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, içlerince cinayet şüphelisinin de bulunduğu hapis cezası bulunan firari 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, ‘Kasten Öldürme’ suçundan 25 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan Ö.S., ‘Kasten Yaralama’ suçundan 10 yıl 10 ay 21 gün hapis cezası bulunan O.K., ‘Hırsızlık’ suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan F.A. ve ‘Çocukları Dilencilikle Kullanma’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

Yakalanan firari şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.