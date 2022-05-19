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Haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli yakalandı
Eskişehir’de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
ESKİŞEHİR 19.05.2022, 14:03
Eskişehir’de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 151 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, 26 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; ‘dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 49’u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.