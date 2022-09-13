Hak sahibi çiftçiler tarım fuarında tapularına kavuştu

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan “Arazi Dağıtım Projesi” çerçevesinde, tarım fuarında düzenlenen törenle hak sahibi çiftçilere tapuları teslim edildi.

Fuar açılış programının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü standında düzenlenen ‘Tapu Teslim Töreni’nde konuşan İl Müdürü Gümüş, “Dünden bugüne ilimiz genelinde 14 mahallede 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde Arazi Dağıtım Projesi tamamlanarak, bin 20 hak sahibi çiftçimize 111 bin 103 dekar hazine arazisi dağıtımı yapıldı. Günyüzü İlçesi, Kayakent Mahallemizde ise dağıtım çalışmaları devam ediyor. Dağıtıma konu Sivrihisar İlçesi, Kaldırım Mahallesi 27.04.1996 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile 3083 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca tarım reformu uygulama alanı ilan edildi. Uygulama alanı içerisinde yer alan Kaldırım Mahallesi’ndeki dağıtıma konu araziler, mahallede bulunan topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtım projesi 14.09.2000 tarihinde onaylandı ve 151 kişi kesin hak sahibi, 35 kişi yedek hak sahibi üreticimiz arazilerini aldı. Bugün yedek hak sahiplerimizden 7 kişiye daha 914 dekar arazi vererek topraklandırıyoruz. Bununla beraber Günyüzü İlçesi, Ayvalı Mahallesi’nde 2006 yılında tamamlanan Arazi Dağıtım Projesi çerçevesinde bir yedek hak sahibinize de 94 dekar arazi vererek topraklandırıyoruz. Toplam 8 hak sahibi üreticimize bin 8 dekar arazi hayırlı uğurlu olsun. Tarlalarının bereketi bol olsun” dedi.

“Çiftçi kardeşlerimizden dağıtılan topraklara sahip çıkmalarını, topraklarını en güzel şekilde işlemelerini diliyorum”

Törende konuşan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, “Cumhuriyetin ilanından itibaren hemen hemen bütün Anayasalarımızda açıkça ifade edilmiş olan, devletimizin en önem verdiği tarımsal reform unsurlarından bir tanesi toprak dağıtımıdır. Son yasal düzenleme olan 3083 sayılı kanunla da bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık 1 milyon dekar arazi 100 binin üzerinde çiftçiye dağıtılmış durumdadır. Eskişehir ilimizde de, Sayın İl Müdürümüzün de söylediği gibi Türkiye genelinde dağıtılan arazinin yaklaşık yüzde 10’undan daha fazlası Eskişehir ilinde dağıtılmıştır. Dolayısıyla bu dağıtımı yapılacak olan topraklarımızın çiftçilerimize bereketli olmasını hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çiftçi kardeşlerimizden dağıtılan topraklara sahip çıkmalarını, topraklarını en güzel şekilde işlemelerini diliyorum. Bugünkü dağıtıma esas işlemlerin yürütülmesinde ve daha önceki dağıtımlarda emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜYAP Eskişehir 3’üncü Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda düzenlenen tapu teslim törenine; AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tarım İl Müdürlüğü teknik personeli ve çok sayıda çiftçi katıldı.