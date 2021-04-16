banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Haftanın son semt pazarında yoğunluk yaşandı

Eskişehir’de kurulan haftanın son semt pazarında Ramazan yoğunluğu yaşandı.

ESKİŞEHİR 16.04.2021, 17:32
3
Haftanın son semt pazarında yoğunluk yaşandı

Eskişehir’de kurulan haftanın son semt pazarında Ramazan yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının insanların alışveriş alışkanlıklarına olan etkileri devam ediyor. Bu kısıtlamalara göre pazar yerleri artık hafta içi kurulurken, vatandaş da taze meyve sebze ihtiyacını bu günlerde karşılıyor. Haftanın son günü kurulan Odunpazarı bölgesi Kırmızıtoprak mahallesindeki Cuma pazarının, Ramazan ayının da gelmesiyle haftanın diğer günlerine göre daha yoğun talep aldığı görüldü.

Öte yandan Eskişehir’de her geçen gün artan vaka sayılarına ek olarak pazarlarda yaşanan bu yoğunluk, sosyal mesafe açısından tedirgin etti.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık