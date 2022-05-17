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Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz. Günde bir milyon vatandaşımızın ziyaret edeceği bir yer olacak. Hiçbir konut imarına açılmayacak."
Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yoğun antrenman programına başlayan Eskişehir Bisiklet Takımı, haftada 500 kilometre pedal çevirerek müsabakalara hazırlanıyor.
ESKİŞEHİR 17.05.2022, 10:12
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yoğun antrenman programına başlayan Eskişehir Bisiklet Takımı, haftada 500 kilometre pedal çevirerek müsabakalara hazırlanıyor.
Eskişehir Bisiklet Takımı (ESBIKE), uzun süren kış mevsiminin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çalışmalarını artırdı. Takım kaptanı Gökay Konuk eşliğinde Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik şehirlerinde antrenmanlarına devam eden millî sporcular, haftada 500 kilometre pedal çeviriyor. Dağ bisikleti dalında da çalışmalar yapan sporcular, ormanlık alanlarda zorlu rotalarda çalışıyor. Covid-19 kısıtlamaları döneminde antrenmanlara ara verdiklerini aktaran bisikletçiler, pandemi öncesi performanslarına dönmek istediklerini belirtti.