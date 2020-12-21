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Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, kırsalda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.
ESKİŞEHİR 21.12.2020, 11:29
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, kırsalda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaşayan sokak hayvanları için besleme çalışmaları yaptı. DKMP ekipleri tarafından; başta Seyitgazi, Kırka, Akpınar, Sakintepe, Satılmışoğlu, Sultandere ve Muttalıp mahalleri olmak üzere birçok alana mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı.
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