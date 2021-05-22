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Hafta içi adeta insan seli yaşanan Eskişehir sokakları yine boş kaldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından hafta içi adeta insan seli yaşanan Eskişehir sokakları, bugün hafta sonu kısıtlamasında yine boş kaldı.

ESKİŞEHİR 22.05.2021, 13:58
Hafta içi adeta insan seli yaşanan Eskişehir sokakları yine boş kaldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından hafta içi adeta insan seli yaşanan Eskişehir sokakları, bugün hafta sonu kısıtlamasında yine boş kaldı.

Hem kısıtlama, hem de sabahtan beri düşen hava sıcaklığı, parçalı bulut ve hafif yağmurun etkisinden dolayı kentteki vatandaşlar dışarıya çıkmadı. 2 Eylül Caddesi, Hamam Yolu, Doktorlar, Köprübaşı, Taşbaşı, Eski adıyla Üniversite caddesi gibi kentin en kalabalık yerleri sessizliğe bürüdü. Çevrede bulunan vatandaşlar temel alış-verişi için dışarıya çıkabilirken, kapalı hava durumu nedeniyle onlar da pek gözlemlenmedi. Güvenlik görevlilerinin çevre yollar ve kent merkezinde kontrolleri ise devam ediyor.
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