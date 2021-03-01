Hafriyat temizliği sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Şarhöyük, Şirintepe ve Çamlıca Mahallesi’nde devam etti.

Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Şarhöyük, Şirintepe ve Çamlıca Mahallesi’nde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı.

Çevreyi kirletenlere cezai yaptırım

Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Çevre kirliliğinin, herkesin duyarlılığı ile önlenebileceğini kaydeden yetkililer, hafriyat atıkları ile çevreye kirleten kişilere cezai yaptırım uygulandığını hatırlattı.

Öte yandan, 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları, Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak alınırken, 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişi ya da kuruluşlardan, atıkların döküm sahasına götürüldüğüne dair fiş talep etmeleri, böylelikle doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.

Konu hakkında bilgi almak, atık alma hizmetinden yararlanmak veya ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.