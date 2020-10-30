banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!
Hamsi çoğaldı, fiyatı azaldı
Hamsi çoğaldı, fiyatı azaldı

Hafriyat temizliği devam ediyor

HAFRİYAT TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

ESKİŞEHİR 30.10.2020, 15:54
2
Hafriyat temizliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Karagözler Mahallesi çevresinde devam etti. Belediye yetkilileri ise hafriyat atıklarının gelişigüzel şekilde değil belirlenen alanlara bırakılması gerektiği belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği hafriyat temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Karagözler Mahallesi çevresinde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı. Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıklarını ücretsiz olarak alınırken 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişi ya da kuruluşlardan, atıkların döküm sahasına götürüldüğüne dair fiş talep etmeleri, böylelikle doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.

Konu hakkında bilgi almak, atık alma hizmetinden yararlanmak veya ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3