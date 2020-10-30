Hafriyat temizliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Karagözler Mahallesi çevresinde devam etti. Belediye yetkilileri ise hafriyat atıklarının gelişigüzel şekilde değil belirlenen alanlara bırakılması gerektiği belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği hafriyat temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Karagözler Mahallesi çevresinde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı. Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıklarını ücretsiz olarak alınırken 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişi ya da kuruluşlardan, atıkların döküm sahasına götürüldüğüne dair fiş talep etmeleri, böylelikle doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.

Konu hakkında bilgi almak, atık alma hizmetinden yararlanmak veya ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.