Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nden ‘Erasmus+ KA229 Projesi’ yoğun ilgi gördü.

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi ‘FRIEND ME; DON’T BULLY ME’ isimli okullarda akran zorbalığını önlemeyi konu edinen ‘Erasmus+ KA229 Projesi’ni; Slovenya Koordinatörlüğünde ve Romanya, İtalya ve Yunanistan’da bulunan okul ortakları ile başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özden, "Projenin tüm uluslararası hareketlilikleri gerçekleşmiş olup; toplamda 20 öğrenci ve 8 öğretmen yurtdışı hareketliliklerine katıldı ve proje faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. Bu çerçevede Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, proje kazanımlarını paydaşları ile paylaşmaktadır’’ dedi.