Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğinde “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” paneli düzenlendi.

2021 yılının Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alınması ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından da “Hacı Bektaş-ı Veli Yılı” ilan edilmesiyle ülkemizin pek çok şehrinde ve kurumunda etkinlikler düzenleniyor. Anadolu Üniversitesi de bu kapsamda düşünce ve öğretileriyle insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya davet eden Hacı Bektaş-ı Veli’yi anmak ve genç nesillere anlatmak için “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” konulu bir panel düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliğinde düzenlenen panelde konuşmacılar, Hacı Bektaş-ı Veli felsefesini çeşitli boyutlarıyla ele aldı. Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın yaptığı panel çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

“Hacı Bektaş-ı Veli insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya çağırmıştır”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, “Bugün Anadolu Üniversitesi TÜDAM yürütücülüğünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyasındaki Yeri” konulu bu paneli düzenledik. Amacımız düşünce ve öğretileriyle insanlığı sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde birlik olmaya davet eden Hacı Bektaş Veli’yi anmak ve genç nesillere anlatmaktır.” şeklinde konuştu.

“Hacı Bektaş-ı Veli, Türkistan ve Balkanlar arasında marifetin ulaştırılması, tazelenmesi, güncellenmesi, yayılması, hatırlatılması ve uygulanmasına sağlayan son erendi”

Panelde Hacı Bektaş-ı Veli’nin Türk Dünyası ve Balkanlar üzerinde görülen izleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Taşğın şunları söyledi:

“Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan’da doğdu, eğitimini doğduğu yerde aldı, marifet yoluna burada başladı ve burada da devam ettirdi. Horasan’dan Türkistan’a, oradan Azerbaycan’a geçip Irak, Şam, Filistin ve Anadolu’ya varıp yerleşmesiyle Anadolu’nun marifetin merkezi ve son durağı haline gelmesini sağladı. Bunlara ek olarak öğrencilerini Balkanlar’a gönderdi. Anadolu’da kaldığı süre boyunca Anadolu’da faaliyet yürüten erenlerin edep ve erkânlarını tazelemelerine yardım etti. Sonuç olarak Hacı Bektaş-ı Veli, Türkistan ve Balkanlar arasında marifetin ulaştırılması, tazelenmesi, güncellenmesi, yayılması, hatırlatılması ve uygulanmasına sağlayan son erendi.”

“Hacı Bektaş-ı Veli’yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre” konusu üzerinde durdu

Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya, “Hacı Bektaş-ı Veli’yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre” adlı sunumunda Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar göç ile süregelen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile beraber daha da derinleşen tasavvuf kültürünün tarihi hakkında bilgiler verdi.

“Hacı Bektaş-ı Veli hakkında geçmişten günümüze birbirinden çok farklı kanaatlerin varlığı görülmektedir”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin şahsiyeti ve kimliği konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Cenksu Üçer, “Hacı Bektaş-ı Veli hakkında geçmişten günümüze gerek akademik dünyada gerek düşünürler nezdinde gerekse gelenek mensupları arasında birbirinden çok farklı kanaatlerin varlığı görülmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli hakkında en azından tarihi Hacı Bektaş-ı Veli ve menkıbevi Hacı Bektaş-ı Veli şeklindeki ortaya çıkan bir tasnif bunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli’nin şahsiyeti ve ona yüklenen kimlikler açısından mutlaka beraberce değerlendirilmeye alınması gereken hususlardır.” şeklinde konuştu.

“Bektaşi Erkânnâmeleri, Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra kayda geçirilen önemli yazılı metinlerdir”

Bektaşîlik geleneğinde önemli bir yeri olan Erkânnâmeler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ise şunları söyledi: “Bektaşi Erkânnâmeleri, Hacı Bektaş-ı Veli’nin kendisinden sonra kayda geçirilen ve öğretisinin inanç dokusu ve pratik tezahürlerini sonraki nesillere aktaran oldukça önemli yazılı metinlerdir. Bu eserler bize Bektâşiliğin mahiyetini, tarihini ve hiyerarşik yapısı ile İslâmî anlayışını en doğru şekilde bildirirler.”

Panel, Prof. Dr. Kemal Polat’ın paydaşlara, panelistlere ve tüm katılımcılara teşekkür etmesi ile sona erdi. Dileyen herkes paneli, Anadolu Üniversitesi YouToube kanalından da izleyebiliyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Taşğın “Türk Dünyası’ndan Balkanlara Hacı Bektaş-ı Veli’nin İzleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya “Hacı Bektaş-ı Veli’yi Yetiştiren Dinî ve Kültürel Çevre”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Şahsiyeti ve Kimliği”, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ise “Bektaşîlik’te Erkânnâmeler” adlı bildirileri ile etkinliğe katıldı.