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‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ jandarma ekiplerince tanıtıldı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından 70 ayrı okulda ve çevresinde ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ESKİŞEHİR 07.09.2021, 10:56
‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ jandarma ekiplerince tanıtıldı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından 70 ayrı okulda ve çevresinde ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi’ hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün okullarda ve çevresinde jandarma ekiplerince bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okullar ve çevresinin güvenli bir hale getirilmesi amacıyla ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ olan 146 jandarma personeli tarafından Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi tanıtıldı. Yapılan çalışma kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde olan 13 ilçede ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan 70 ayrı okulda ve çevresinde uygulama yapıldı. Öğrencilere jandarma dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Faaliyetlerde jandarma köpekleriyle yapılan gösteriler, çocukların büyük ilgisini topladı.

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