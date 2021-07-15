Gurbetçiler yöresel lezzetleri çok özlemiş

Yurtdışından memleketleri Eskişehir’e dönen vatandaşlar, çok özledikleri yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösteriyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar memleketlerine dönmeye başladı. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar yurda girişleri devam ediyor. Bayram öncesi alışverişe çıkan gurbetçi vatandaşlar, özellikle yöresel tatlara yoğun talep gösteriyor.

Eskişehir’deki dükkânında yöresel tatları imal edip satan Serkan Altunay, yurtdışından gelen müşterilerinin ilgisinin özellikle katmer, gözleme, mantı gibi Türk mutfağının vazgeçilmezi hamur işi yemekleri tercih ettiklerini aktardı. Müşterilerinden, yurtdışında bu lezzetlere uzak kalıp özlediklerini sıkça duyduğunu söyleyen Altunay, "Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. Yurt dışından veya şehir dışından Eskişehir’e bir çok insan geliyor. Özellikle yurtdışından memleketine dönen vatandaşlarımız mantı, tarhana gibi ürünlere yoğunluk gösteriyor. Yaz için stok yapmak için bu ürünleri satın alıyorlar. Bunun yanı sıra bayram kahvaltısı için katmer, haşhaşlı gözlemeye de talepler arttı. Mercekli mantının kilosu 35, kıymalı mantı ise 45 liradan satıyoruz. Yine gözleme çeşitlerimiz de 10 liradan 25 liraya kadar fiyatlar devam ediyor" ifadelerini kullanarak satışlardan hakkında bilgi verdi.