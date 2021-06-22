banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı

Eskişehir’de güpegündüz silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR 22.06.2021, 14:13
Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı

Eskişehir’de güpegündüz silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriye mahallesi Zübeyde Hanım caddesinde yürüyen 33 yaşındaki K.G., sosyal medya üzerinden tanışıp yine sosyal medya üzerinden tartıştığı ve gerçek ismini bilmediği bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu. Yaralanan K.G, çevredekilerin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarıyla görüşen polis ekipleri, eşkâlini belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner493