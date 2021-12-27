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Günyüzü’nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı
Günyüzü ilçesinde zabıta ekipleri esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı.
ESKİŞEHİR 27.12.2021, 15:58
Günyüzü ilçesinde zabıta ekipleri esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı.
Ekipler, fahiş fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı farklılıkları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri denetledi. Zabıta ekipleri kontrolleri yapılarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulandı. Zabıta Amiri Rifat Öztürk, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.