Günyüzü’nde yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Günyüzü ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şehit Mücahit Top İlkokulu’ndaki toplantıya başkanlık eden Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, yeni eğitim-öğretim yılının en iyi şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi için eğitim camiasının tüm kademelerinde görevli herkesin üzerlerine düşeni özveriyle ve hassasiyetle yerine getirdiğini belirtti. Özellikle eğitim çalışanlarına büyük görev düştüğünü kaydeden Akeller, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı çerçeve dahilinde eğitim-öğretime hayırlısıyla başladık. Bu dönem, daha önceki yıllarda yapılan faaliyetlerden biraz farklılıklar gösterecek. Bütün kurumlarımız ve başta siz öğretmenlerimiz olmak üzere hep birlikte yaşadığımız zorlukların üstesinden geleceğiz. Alınan tedbirler ve bundan sonraki eğitim-öğretim dönemi içerisinde uygulayacağımız uygulamalar, Günyüzü’ nde eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini etkileyecek. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, ülkemiz, vatanımız, ilçemiz, sizler, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.