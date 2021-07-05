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Günyüzü’nde yaz Kur’an kursu için coşkulu açılış yapıldı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaz Kur’an kursu için coşkulu bir açılış yapıldı.

ESKİŞEHİR 05.07.2021, 14:28
Günyüzü’nde yaz Kur’an kursu için coşkulu açılış yapıldı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaz Kur’an kursu için coşkulu bir açılış yapıldı.

Kurs açılışında öğrenciler için pasta kesilerek hediyeler verildi, minikleri heveslendirmek adına eğlenceli bir program yapıldı. Programı organize eden Kayakent Merkez Camii İmam Hatibi Seraceddin Yerdelen, açılış konuşmasında, "Çocuklarımızın öğrendikleri hayat boyunca kendilerine rehberlik edecek. Çocuklarımız sadece Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenmiyor. Her şeyden önce çocuklarımız sosyalleşiyor. Bu mekânlarda arkadaş ediniyorlar. Terbiye, edep öğreniyorlar. Bizler çocuklarımızın dini eğitimleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Programa, Günyüzü İlçe Kaymakamı Burak Akeller, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ve vatandaşlar katıldı.
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