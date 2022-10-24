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Günyüzü’nde şeker pancarı alımına başlandı
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde şeker pancar sezonunun açılması ile ilçedeki kantarın bakımları yapılarak hizmete alındı.
ESKİŞEHİR 24.10.2022, 10:43
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde şeker pancar sezonunun açılması ile ilçedeki kantarın bakımları yapılarak hizmete alındı.
Şeker pancarları toplanma alanına getirilmeye başlanırken, çift boşaltma bantıyla çalışan tek ilçe kantarı da faaliyete başladı. Konuyla ilgili bilgilere veren Günyüzü kantarı ekim söküm çavuşu Ali Varol "Kayıtlarda taahhüt edilen toplam kota olan 42 bin ton şeker pancarı bekliyoruz. Çiftçilerimizin problemsiz bir sezon geçirmesi için tüm hazırlıklarımız tamam. Başta ilçemiz olmak üzere ülkemiz çiftçilerine bereketli bir sezon dilerim" dedi.