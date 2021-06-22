Günyüzü’nde kısa süreli şiddetli yağış

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kısa süreli etkili olan şiddetli yağış çevreyi esir aldı.

Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 45 dakika kesintisiz etkili olan dolu ve yağmur ilçedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Daha önce yolda oluşan çukurlar, yağmur su ile birleşince yoldan geçen bazı vatandaşların araçlarında arızalara sebep oldu. İlçedeki bazı ekili alanlar sular altında kaldı

İlçede bulunan Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi bahçesini ve Şehit Recep Çetin Ortaokulu’nu su bastı. Yollarda biriken su, belediye ekiplerinin tıkalı rögarları açmasıyla şarampole tahliye edilerek temizlendi. Hastane ve okulda biriken suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.