Günyüzü’nde hasat hazırlığı başladı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde çiftçiler hasat hazırlığına başladı.

Hasat mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çiftçiler ve biçer döver sahipleri hazırlıklara başladı. Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde çiftçiler, mahsullerini koyacakları alan ile, hasatta kullanacakları malzemelerinin bakımlarını tamamlıyor. Ekinlerin hasat yapacak duruma gelmesi için gün sayan çiftçilerden biçer döver sahibi Yakup Ünlü "Yaklaşık 1 ay içinde arpa ve buğday hasadımız başlayacak. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için biçer döverimizin bakımlarını yapmaya şimdiden başladık. Zamandan ve paradan tasarruf etmek için tamir ve bakım işini erkene aldık. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl dilerim. Biçerdöver sahiplerine de kazasız belasız bir sezon dilerim" dedi.