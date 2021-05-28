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Günyüzü’nde Cuma namazı öncesi yağmur duası

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından Cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

ESKİŞEHİR 28.05.2021, 14:48
Günyüzü’nde Cuma namazı öncesi yağmur duası

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından Cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Eskişehir’de yağışların az olması nedeniyle tarladaki mahsullerin yanmasından endişelenen çiftçiler yağmur duası etti. Günyüzü ilçesi Merkez Camii’nde cuma namazı öncesinde yapılan yağmur duası, yoğun katılımla gerçekleşti. Dua, pandemi kurallarına uygun olarak yapılırken Kur’an-ı Kerim okundu, tövbe istiğfarlar yapıldı. İlçe nüfusunun yüzde 90’ını oluşturan çiftçiler kuraklıktan endişe duyuyor.
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